Coronavirus nel Lazio: 2.716 casi attualmente positivi, 166 nuovi contagi in 24 ore. Ecco la mappa aggiornata Comune per Comune (Di sabato 29 agosto 2020) ‘Oggi nel Lazio si registrano 166 casi e un decesso. Di questi 87 sono a Roma e si conferma una prevalenza dei casi di rientro (circa 60%) ed in particolar modo con link dalla Sardegna (38%). Continua lo straordinario lavoro di testing e tracciamento, record tamponi oltre 14 mila. Da lunedì a Civitavecchia sarà possibile anche per chi parte verso la Sardegna effettuare volontariamente e gratuitamente il test. Ai drive-in regionali, che rimarranno aperti anche al sabato e la domenica, sta entrando in funzione progressivamente la rete dei test rapidi gratuiti e validati con risposta entro la mezz’ora. Presso ciascuna Asl nascono le equipe anti-COVID per le scuole per la gestione operativa del protocollo dell’istituto superiore di sanità (ISS)’ – commenta l’assessore alla ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Capezzone : +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno… - Corriere : Boom di casi in Francia. Superati i 6 mila contagi nelle ultime 24 oreLa mappa dei contagi nel mondo - Agenzia_Ansa : L'età media dei casi diagnosticati è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione: è quanto emerge nel document… - voltes48 : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno diritto a… - GabrieleZahami : RT @Capezzone: +++Oggi su @LaVeritaWeb+++ I contribuenti (con le cui tasse sono pagati ministri-parlamentari-comitati vari) hanno diritto a… -