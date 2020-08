Coronavirus: Messico, 5.824 casi e 552 morti in 24 ore (Di sabato 29 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 29 AGO - Il Messico ha registrato ieri 5.824 nuovi casi di Coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 585.738: lo ha reso noto il ministero ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Coronavirus: Messico, 5.824 casi e 552 morti in 24 ore - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mer 26 Ago(2 giorni fa) Altissimi nuovi casi India, Brasile, USA crisi peggiori Poi: Arg… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN MESSICO: Altri 518 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 62.594: Sale a 829.297 morti nel Mondo - paoloigna1 : Continua la crescita dei casi più moderata di prima ma sempre elevata #covid19 #Messico #México suma 62 mil muertes… - tancredipalmeri : Bollettino #coronavirus Mar 25 Ago(2 giorni fa) Altissimi nuovi casi India, Brasile, USA crisi peggiori Poi: Col… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Messico Coronavirus: Messico, 5.824 casi e 552 morti in 24 ore - America Latina ANSA Nuova Europa Coronavirus: Messico, 5.824 casi e 552 morti in 24 ore

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il Messico ha registrato ieri 5.824 nuovi casi di coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 585.738: lo ha reso noto il ministero del ...

Vendemmia 2020, per il Lambrusco ci si aspetta un +10%

Le telecamere di Agri7 hanno fatto visita alla cantina Medici Ermete. Tra i temi trattati anche le iniziative messe in atto per contrastare l’emergenza Coronavirus. Appuntamento questa sera alle 21 RE ...

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il Messico ha registrato ieri 5.824 nuovi casi di coronavirus, un dato che porta il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 585.738: lo ha reso noto il ministero del ...Le telecamere di Agri7 hanno fatto visita alla cantina Medici Ermete. Tra i temi trattati anche le iniziative messe in atto per contrastare l’emergenza Coronavirus. Appuntamento questa sera alle 21 RE ...