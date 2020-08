Briatore, quarantena a casa Santanché (Di sabato 29 agosto 2020) Diana Alfieri Dimesso oggi dal San Raffaele, resterà in isolamento a Milano, dall'amica Sarà dimesso oggi Flavio Briatore, ricoverato da domenica scorsa al San Raffaele di Milano. L'ospedale fa sapere che stamattina l'imprenditore piemontese potrà lasciare la struttura visto che «le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare». Secondo alcune fonti Briatore dovrebbe trascorrere il periodo di isolamento a Milano, a casa di Daniela Santanché, senatrice di Forza Italia e grande amica dell'imprenditore settantenne. Briatore è il titolare del Billionaire, locale della Costa Smeralda teatro di decine di contagi tra i suoi frequentatori. «Al Billionaire - dice alla Stampa - abbiamo sempre rispettato le ... Leggi su ilgiornale

