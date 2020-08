Bonadio-Alcaraz in live streaming: data e orario d’inizio finale Challenger Trieste 2020 (Di sabato 29 agosto 2020) Riccardo Bonadio e Carlos Alcaraz Garfia sono i finalisti del Challenger di Trieste 2020, evento italiano dal grande valore specifico per la categoria. L’atleta italiano è alla prima esperienza in una finale di livello Challenger e proverà a coronare nel migliore dei modi una settimana da sogno, mentre l’iberico ha superato l’azzurro Lorenzo Musetti ed è pronto a dar battaglia al classe ’92. La sfida andrà in scena domani, domenica 30 agosto, a partire dalle ore 10.00, con diretta streaming gratuita disponibile sul sito sul sito Atp Challenger Tour. Inoltre, Sportface.it garantirà aggiornamenti e approfondimenti in merito. Leggi su sportface

