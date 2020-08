Belen e Cecilia: fisico al top e vacanze in barca da single (Di sabato 29 agosto 2020) Belen e Cecilia Rodriguez si godono la loro vacanza da single, le due in barca fanno sfoggio dei loro fisici da urlo: impossibile scegliere la più bella. La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è ufficiale e di recente una nuova coppia è andata ad aggiungersi all’elenco delle coppie vip scoppiate: Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. Belen e Cecilia, entrambe single Belen e Cecilia sonoArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

