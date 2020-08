USA, PMI Chicago agosto lima a 51,2 punti (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Si deteriora leggermente l’attività manifatturiera nell’area di Chicago, pur restando in zona espansione. Nel mese di agosto, l’indice PMI Chicago si è attestato a 51,2 punti dai 51,9 punti del mese precedente. Il dato risulta sotto le attese degli analisti che erano per una risalita fino a 52 punti. Si ricorda che un livello dell’indice al di sopra di 50 punti denota un’espansione mentre un livello al di sotto dei 50 punti indica una contrazione del settore manifatturiero statunitense. Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Si deteriora leggermente l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, pur restando in zona espansione. Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 51,2 punti dai 51,9 pu ...

USA, PMI Chicago in agosto

pari a 51,2 punti, in calo rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 52 punti).

(Teleborsa) - Si deteriora leggermente l'attività manifatturiera nell'area di Chicago, pur restando in zona espansione. Nel mese di agosto, l'indice PMI Chicago si è attestato a 51,2 punti dai 51,9 pu ...pari a 51,2 punti, in calo rispetto al precedente 51,9 punti (la previsione era 52 punti).