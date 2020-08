Una petizione per salvare I Am Not Okay With This dal suo finale totalmente aperto (Di venerdì 28 agosto 2020) "Salviamo I Am Not Okay With This": dopo l'annuncio della cancellazione della serie da parte di Netflix, il pubblico si è mobilitato con una petizione per chiedere allo streamer di dare almeno una conclusione alla trama sospesa con cui termina la prima stagione. A pochi giorni dalla decisione di cancellare I Am Not Okay With This e Society a causa di tagli al budget resi necessari dall'emergenza Coronavirus, la fanbase della serie con protagonista Sophia Lillis ha deciso di tentare la carta della raccolta firme su Change.org, spesso inutile ma pur sempre dimostrazione dell'interesse che gravita intorno ad una produzione televisiva da parte del pubblico. Basti pensare che di recente la petizione per ottenere una quarta stagione di ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Una petizione Raccolta differenziata a Savona, al Santuario una petizione per chiederne il potenziamento IVG.it Confermato al vertice dei trasporti lucani malgrado la condanna per stupro, dopo la polemica si dimette

Giulio Ferrara si è dimesso dalla carica di presidente Cotrab (consorzio trasporti Basilicata). Lo confermano fonti sindacali. Ferrara, rieletto il 20 agosto scorso dalle aziende di trasporto che ader ...

Caso Cotrab Potenza, La De Micheli avverte: «Ferrara deve dimettersi»

POTENZA - Confermato nella carica di presidente del Cotrab (Consorzio trasporti Basilicata) nonostante la condanna per violenza sessuale ai danni di una sua dipendente alla Sita Sud. I fatti risalgono ...

