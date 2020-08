Un jolly fiscale per il Sud. Effetto rilancio o bonus a perdere? (Di venerdì 28 agosto 2020) Il titolo promette bene. Anzi benissimo. Eccolo: fiscalità di vantaggio. Tradotto: il proprietario di un’azienda di formaggi della provincia di Reggio Calabria verserà meno contributi per tutti i suoi dipendenti o se vorrà assumerne di nuovi. Ma quanto peso ha questo vantaggio che è contenuto nella ricetta del Governo riservata solo al Sud e messa nero su bianco nel decreto agosto? E cosa farà il proprietario dell’azienda con quei soldi che si ritroverà in più? Assumerà o no altri dipendenti, generando o meno un Effetto a cascata virtuoso sui consumi dei nuovi lavoratori e quindi dell’intera economia del suo paese? È provando a dare una risposta a queste domande che si può comprendere meglio il peso di questo vantaggio: per l’imprenditore come per il Mezzogiorno, in una ... Leggi su huffingtonpost

