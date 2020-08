Tra Cecilia e Ignazio spunta anche Diletta Leotta: terza incomoda sgradita alla Rodriguez (Di venerdì 28 agosto 2020) Continua il chiacchiericcio intorno alla coppia formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser ( molti pensano che ci sia in corso un riavvicinamento, fatto di like e messaggi nelle ultime ore). Ma da Oggi arriva un’altra indiscrezione relativa ai motivi della rottura che avrebbe portato Ignazio e Cecilia ad allontanarsi. In questi giorni, bisogna ammetterlo, si è letto di tutto. Dalla gelosia alle nuove amicizie. E i nomi non sono mancati. Era stato fatto anche quello di Anna Safroncik, smentito anche dalla diretta interessata che si trovava negli stessi posti del Moser si, ma anche in compagnia del suo fidanzato. Poi spunta anche una modella, che sempre via ... Leggi su ultimenotizieflash

carlogubi : @cecilia_strada @luigidimaio @luigidimaio è stato il mandante dello sciacallaggio verso le ONG salvavita, ma resta… - cecilia_strada : “Non inoffensivo”: quelli col ciuccio in bocca. “Pregiudizio alla pace”: lui che ha dieci anni, minore non accompag… - laperlaneranera : @doluccia16 04 27 2018 Strada contro Strada. L'addio a Emergency della figlia ribelle, tra liti e carte bollate.… - zazoomblog : Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser cè Diletta Leotta? - #Cecilia #Rodriguez #Ignazio #Moser - Noovyis : (Tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser c'è Diletta Leotta?) Playhitmusic - -