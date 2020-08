Totti allo specchio: ecco il manifesto del docufilm sulla sua vita (Di venerdì 28 agosto 2020) Un viaggio oltre quel mitico numero 10. Per scoprire Francesco oltre Totti, l'uomo oltre il giocatore. Anche per questo nel manifesto, che mostriamo qui per la prima volta e in esclusiva, di 'Mi ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Totti allo Totti allo specchio: ecco il manifesto del docufilm sulla sua vita La Gazzetta dello Sport Barcellona, i tifosi contro Messi: “Non sei un vero capitano come Totti”

Barcellona, contestazione social dei tifosi contro Messi: “Non sei un vero capitano come Francesco Totti”. Si fanno incessanti le voci di un possibile trasferimento di Lionel Messi dal Barcellona al M ...

Foto al mare, la figlia 13enne in copertina. Ira Totti e Ilary: così tuteliamo le ragazze?

Sbatti la chiappa in prima pagina. Se poi la chiappa appartiene a una bambina – perché a 13 anni sei ancora una bambina – che problema c’è? Nessuno. Con il titolo fai finta che pubblicare la foto dell ...

