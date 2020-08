Stephen Amell condivide il duro allenamento per la serie sul wrestling Heels (video) (Di venerdì 28 agosto 2020) Stephen Amell sudato e senza fiato in un video realizzato durante l'allenamento per la serie sul wrestling Heels. Dopo la fine di Arrow, Stephen Amell si prepara fisicamente per la sua nuova fatica, la serie Starz sul wrestling Heels, con un duro allenamento condiviso in un video via social. Nel breve video video, Stephen Amell appare sudato e senza giato mentre recupera dopo un esercizio particolarmente faticoso. Purtroppo l'attore non ci svela quale esercizio lo abbia fatto faticare così tanto. Heels racconterà la storia di una famiglia ... Leggi su movieplayer

