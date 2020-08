Programmi TV di stasera, venerdì 28 agosto 2020. Su Rai1 in 1^Tv il film «Tutti in piedi» (Di venerdì 28 agosto 2020) Franck Dubosc e Alexandra Lamy in Tutti in piedi Rai1, ore 21.35: Tutti in piedi – 1^Tv film di Franck Dubosc del 2018, con Franck Dubosc, Caroline Anglade, Alexandra Lamy. Prodotto in Francia. Durata: 90 minuti. Trama: Jocelyn, imprenditore di successo, è un instancabile viveur, bugiardo incorreggibile, costantemente alla ricerca di nuove conquiste femminili. Per ottenere il favore della bella Julie, terapista per disabili, finge di essere costretto sulla sedia a rotelle. Ma la sua “preda” ha una sorella davvero paraplegica, così li fa conoscere e le cose non saranno più come prima per Jocelyn. Rai2, ore 21.20: Mai fidarsi del mio vicino – 1^Tv film di David DeCoteau del 2019, con Vivica A. ... Leggi su davidemaggio

