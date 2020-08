Operazione “Not Forgotten”. In Georgia salvati 39 bambini scomparsi. La lotta contro il traffico di esseri umani non ha tregua (Di venerdì 28 agosto 2020) ATLANTA – Le forze dell’ordine lo descrivono come uno dei casi di recupero più impegnativi nello stato, ma giovedì il US Marshals Service ha annunciato il salvataggio di 39 bambini scomparsi da tutta la Georgia. Durante uno sforzo di due settimane, soprannominato “Operazione non dimenticati”, il Marshals Service ha lavorato con le forze dell’ordine statali e locali per salvare 26 bambini e localizzarne in sicurezza altri 13. Secondo gli investigatori, i bambini avevano un’età compresa tra i 3 e i 17 anni. Il Marshals Service ha identificato 15 dei bambini come vittime di traffico sessuale. “Operation Not Forgotten” resulted in the rescue of 26 ... Leggi su databaseitalia

Z3r0Rules : RT @PsicheMKD: U.S. Marshals Service nella missione nota come 'Operazione Not Forgotten' ha ritrovato in Georgia nell'arco di due settimane… - mancorama : È durata due settimane'Operazione NOT FORGOTTEN ', i Marshals e altre FFOO USA hanno salvato 26 bambini e localizza… - MoscardiniNello : RT @PsicheMKD: U.S. Marshals Service nella missione nota come 'Operazione Not Forgotten' ha ritrovato in Georgia nell'arco di due settimane… - betullawhite : RT @PsicheMKD: U.S. Marshals Service nella missione nota come 'Operazione Not Forgotten' ha ritrovato in Georgia nell'arco di due settimane… - PsicheMKD : U.S. Marshals Service nella missione nota come 'Operazione Not Forgotten' ha ritrovato in Georgia nell'arco di due… -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione “Not «Alex Zanardi è gravissimo, non rischia la vita ma è in coma farmacologico» Corriere Fiorentino