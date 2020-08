Muore a 36 anni in incidente in Sardegna: in una tragedia analoga perse la madre (Di venerdì 28 agosto 2020) Castiraga Vidardo, Lodi,, 28 agosto 2020 - Perde la mamma in un drammatico incidente stradale e Muore per lo stesso motivo sedici anni dopo. Dolore senza fine per una famiglia di Castiraga Vidardo ... Leggi su ilgiorno

