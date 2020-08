Messi, tifosi del Newell’s Old Boys scesi in strada per convincerlo a tornare (Di venerdì 28 agosto 2020) I tifosi del Newell’s Old Boys sono scesi in strada per convincere Leo Messi a ritornare nel club argentino I tifosi del Newell’s Old Boys hanno invaso le strade della città di Rosario per invocare con bandiere e fumogeni il ritorno di Leo Messi dopo il suo annuncio di voler lasciare il Barcellona. Le persone gli hanno infatti rivolto vari cori per incoraggiare il suo ritorno dopo aver giocato nelle giovanili del club argentino fino all’età di 12 anni. Ecco uno dei tantissimi cori raccolti da Tyc Sports: «Messi, torna qui. Questa è casa tua» Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

