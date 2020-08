Mercato San Severino, sei positivi: galeotto il pranzo di Ferragosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto Arriva anche la conferma ufficiale del sindaco di Mercato San Severino, Antonio Somma rispetto ai nuovi sei casi registrati nel suo comune. Un pranzo di Ferragosto insieme alla base del contagio di un intero nucleo familiare. I pazienti erano tutti asintomatici ed erano già in isolamento domiciliare in quanto congiunti e contatti del residente risultato positivo lo scorso 22 agosto. “Giungano a loro gli auguri di tutta la comunità di una pronta guarigione. Invito tutti ad essere prudenti, a prestare la massima attenzione ai propri comportamenti nel rispettare le normative e le indicazioni”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

Sono in totale 34 i casi di contagio nel slernitano di oggi. Lo comunica l'Asl di Salerno che precisa che 12 sono a Caselle in Pittari, 6 a Mercato San Severino, 4 a Bellizzi, 4 a Salerno, 3 a Nocera ...