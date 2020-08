Marco Predolin, ristoratore a Porto Rotondo: “Briatore? Una figura di mer*a. Qualche coglione ha ammassato i ragazzi in discoteca e ora ci tocca chiudere, i turisti scappano” (Di venerdì 28 agosto 2020) “La situazione è stata gestita molto male”. Marco Predolin, il conduttore televisivo, parla in quanto imprenditore della Costa Smeralda: è il proprietario di un locale a Porto Rotondo, il “Piratiitaliani”. 30 chilometri da Porto Cervo, dove la movida ha fatto i suoi danni. “Qualche coglione ha voluto far finta che questo virus non esistesse. Hanno pompato le discoteche con i ragazzini ammucchiati uno sopra l’altro e con gli adulti che si dovevano fare i selfie nei luoghi considerati vip. Purtroppo il Covid non è una leggenda metropolitana e, chi ha fatto finta di niente, ne ha pagato le conseguenze”, si sfoga a FqMagazine. Com’è estate la vostra estate?“Noi abbiamo fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

