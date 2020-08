‘Le rom volevano rapire mia figlia’, la denuncia in spiaggia del padre (Di venerdì 28 agosto 2020) Probabile che siano di etnia rom, le tre donne che lunedì scorso, approfittando della folla in spiaggia, hanno provato a rapire due minorenni Fonte foto: (Pixabay)Delle donne, probabilmente di origini rom, hanno tentato di far allontanare insieme a loro due bambine, una italiana e l’altra tedesca, provando a portare a termine un tentativo di rapimento. Come “esca”, usavano un neonato che una di loro teneva tra le sue braccia, mentre con la scusa di fare alcuni giochi divertenti, avevano provato ad allontanarsi con il materassino che ospitava le due minorenni. È stato il padre di una delle due ad aver portato a termine l’esposto, visti i fatti accaduti ad Ostia Ponente. Roma, Ostia Ponente: le 3 rom e la denuncia di rapimento del papà Fonte foto: ... Leggi su chenews

