L'astensione ucciderà la sinistra. La sentenza di Claudio Amendola (Di venerdì 28 agosto 2020) L'astensione ucciderà la sinistra. A cominciare dalle elezioni regionali di settembre per finire con l'appuntamento del Campidoglio a giugno prossimo. Il vicedirettore del Tempo, Francesco Storace, ne parla sul sito 7Colli. Storace riporta le parole dell'attore romano Claudio Amendola che sbotta: “Se si votasse domani per la prima volta da quando ho 18 anni non andrei. E' un dolore per uno come me che ama questa città, che sente il senso di appartenenza, ma credo che il coronavirus le abbia dato il colpo di grazia: sotto casa mia i sampietrini si erano ricoperti di erba per dirne una. Poi anche i cittadini devono fare essere responsabili ovvio, chi la vive, chi la governa”. Insomma la sinistra sarà falcidiata dall'astensionismo. E Storace ... Leggi su iltempo

