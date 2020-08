Kluivert positivo al Coronavirus: è il quarto calciatore della Roma (Di venerdì 28 agosto 2020) quarto positivo al Covid-19 in casa Roma. Dopo Bruno Peres, Mirante e Carles Perez, contagiato anche Justin Kluivert. L’olandese è risultato positivo al Coronavirus dopo il tampone effettuato ieri. E’ quanto riporta ‘Sky Sport’. L’allenamento in programma oggi alle 18 è stato così rimandato a domani, quando in mattinata verrà effettuato un altro giro di test. Roma, anche Bruno Peres positivo al Coronavirus FOTOL'articolo Kluivert positivo al Coronavirus: è il quarto calciatore della Roma CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu

