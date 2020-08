Italia, Mancini convoca 37 giocatori: ecco la lista completa (Di venerdì 28 agosto 2020) Si torna a respirare aria di ‘nazionale‘ per Italia di Mancini che convoca 37 giocatori: per la prima volta, chance per Caputo, Locatelli e Bastoni. La Nazionale si radunerà sabato sera a Coverciano e scenderà in campo il 4 settembre a Firenze contro la Bosnia. Italia, Mancini convoca 37 giocatori: prima volta per Caputo, Locatelli e Bastoni Dieci mesi dopo la vittoria per 9-1 sull’Armenia nell’ultima partita disputata lo scorso 18 novembre a Palermo, la Nazionale torna a giocare per le prime due gare della UEFA Nations League con l’obiettivo di allungare la striscia record di 11 vittorie consecutive: venerdì 4 settembre (ore 20.45 – diretta su Rai 1), l’Italia ... Leggi su italiasera

