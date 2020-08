Giovanna Abate e Sammy Hassan si rivedono a Uomini Donne: tra i due scoppia un acceso litigio (Di venerdì 28 agosto 2020) Giovanna Abate e Sammy Hassan litigano a Uomini e Donne, ecco cosa è successo durante il loro confronto È stata registrata ieri la prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5, tra gli ospiti della puntata erano presenti anche Giovanna Abate e Sammy Hassan, coppia nata poco prima della pausa estiva del programma, la loro relazione è però giunta al capolinea pochi giorni dopo la scelta. Uomini e Donne torna con tante novità e cambiamenti. Non ci sarà più distinzione tra Trono Classico e Trono Over, in ogni puntata vedremo infatti ... Leggi su nonsolo.tv

