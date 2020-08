Gioele morto nell’incidente? Per il padre l’ammaccatura sul parabrezza è precedente al 3 agosto (Di venerdì 28 agosto 2020) Gioele morto nell’incidente dopo avere battuto la testa? Per la procura di Messina resta un’ipotesi ancora tutta da verificare. Sul parabrezza della Opel corsa di Viviana c’è un’ammaccatura, come ha rilevato là Scientifica di Palermo, ma è precedente al 3 agosto come adesso sostiene il marito della dj, Daniele Mondello. Nella ricostruzione degli ultimi istanti della vita di Viviana e Gioele ci sono, però, alcuni aspetti che meritano almeno di essere approfonditi. Intanto i segni interni all’auto, al vaglio della Scientifica di Palermo, indicano che il bambino è stato sballottato. Il cranio del piccolo non ha, però, ancora passato il vaglio dei medici legali, che hanno iniziato l’autopsia lo scorso ... Leggi su ilfattoquotidiano

