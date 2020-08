Focolaio al Billionaire, Briatore si difende: “Non ci puoi fare nulla se le persone stanno appiccicate” (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus, Focolaio al Billionaire: “Non ci puoi fare nulla se le persone stanno tutte appiccicate”. E sulle sue condizini di salute: “Non sono intubato”. Intervenuto ai microfoni de la Stampa, Flavio Briatore ha parlato del caso Billionaire, dove le autorità sanitarie hanno rintracciato un Focolaio con oltre cinquanta persone risultate positive al Covid. Il proprietario del locale e noto imprenditore si è difeso facendo sapere di avere sempre rispettato le regole. Focolaio al Billionaire Briatore: “Non ci puoi fare nulla se le persone ... Leggi su newsmondo

Se è vero che «una telefonata allunga la vita», come prometteva un vecchio spot tv, ora un numero di telefono falso potrebbe accorciarla. Come ai «furbetti del numerino» inventato, lasciato dai possib ...Briatore come abbiamo avuto modo di anticipare, si trova ricoverato dalla scorsa domenica San Raffaele di Milano per una prostatite, ma pare che poi sia anche risultato positivo al covid-19. In realtà ...