Fiocco azzurro per Stefano Accorsi, è nato Alberto (Di venerdì 28 agosto 2020) Fiocco azzurro in casa di Stefano Accorsi . Sua moglie Bianca Vitali ha dato alla luce Alberto , e l'attore l'ha annunciato su Instagram condividendo una foto in cui sorride felice accanto alla mamma ... Leggi su tgcom24.mediaset

cramarche : Fiocco azzurro in casa Macaddino! ?? È nato Marco, figlio dell'assistente Giuseppe, militante in CAN B e appartenent… - PressFutura : Fiocco azzurro a Futura: è nato Giulio, terzo nipote di Gino Astorina - MarcoMa44862027 : RT @SassuoloUS: ?? Fiocco azzurro al Sassuolo Calcio! ?? Ieri notte è nato João Miguel Santos! A mamma Maria, a papà Marlon e al fratellino… - andreatakeapill : RT @SassuoloUS: ?? Fiocco azzurro al Sassuolo Calcio! ?? Ieri notte è nato João Miguel Santos! A mamma Maria, a papà Marlon e al fratellino… - klaus1973_2014 : RT @SassuoloUS: ?? Fiocco azzurro al Sassuolo Calcio! ?? Ieri notte è nato João Miguel Santos! A mamma Maria, a papà Marlon e al fratellino… -