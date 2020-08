Federico FashionStyle scatenato contro Selvaggia Lucarelli (Di venerdì 28 agosto 2020) Botta e risposta tra la giornalista Selvaggia Lucarelli e Federico FashionStyle: lui, positivo al Covid, denuncia i mancati controlli, lei lo attacca e lo chiama Genio in quanto non doveva imbarcarsi con la febbre, lui controbatte e asfalta la giornalista e il fidanzato Selvaggia Lucarelli non risparmia con le sue pungenti critiche nemmeno Federico Fashion Style che ha dovuto rinunciare al suo programma, ma non rinuncia a rispondereArticolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

