F1 Gp Belgio: nelle Libere 2 vola Verstappen mentre la Ferrari viene umiliata con distacco record (Di venerdì 28 agosto 2020) E' di Max Verstappen il miglior tempo nella seconda sessione di Libere del GP del Belgio di F.1. Dopo il miglior tempo del mattino, realizzato da Valtteri Bottas, al pomeriggio sulla pista di Spa si fa largo l'olandese della Red Bull. Con il tempo di 1'43"744 Max si piazza davanti a tutti, precedendo la sorprendente Renault, seconda con Daniel Ricciardo a +0"048, ma costretto pure a fermarsi nel finale della sessione per un problema di pressione idraulica, e la Mercedes di Lewis Hamilton, 3° a 0"096. Bottas, con l'altra Mercedes, è 6°, ma con gomma gialla, diversamente dalla mescola rossa utilizzata da tutti gli altri. Imbarazzante la Ferrari: la SF1000 di Charles Leclerc e Sebastian Vettel incassa quasi 1"7 di distacco. ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

RaiSport : #Verstappen il più veloce nelle #secondelibere, male le #Ferrari A #Spa #Hamilton è 3° dietro #Ricciardo. #Leclerc… - ItaSportPress : F1 Gp Belgio: nelle Libere 2 vola Verstappen mentre la Ferrari viene umiliata con distacco record -… - infoitsport : Gp del Belgio, Bottas-Hamilton più veloci nelle prime prove libere. Leclerc 14°, Vettel 15° - FormulaPassion : #F1 | #Ferrari, tanti problemi nelle prove libere di Spa #BelgianGP - Maxsoit : GP del Belgio: Nelle libere i più veloci sono Bottas e Verstappen -

Ultime Notizie dalla rete : Belgio nelle

In Belgio la Ferrari ha vinto le ultime due edizioni della gara (nel 2018 con Sebastian Vettel e l’anno scorso con Charles Leclerc), adesso la Rossa insegue in posizioni imbarazzanti nelle retrovie.Si è conclusa la prima giornata di prove libere per il GP del Belgio sulla pista di Spa-Francorchamps: bene, come al solito, Red Bull e Mercedes mentre le Ferrari arrancano Nelle due sessioni di prove ...