Ekdal: Ibra può fare ancora la differenza (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - GENOVA, 28 AGO - "Ero sicuro che sarebbe rimasto ancora lì, è un giocatore che può fare ancora la differenza in Serie A come ha già dimostrato l'anno scorso. Avendoci giocato insieme in ... Leggi su corrieredellosport

CORNERNEWS24 : #Calcio - Ekdal: Ibra può fare ancora la differenza Centrocampista Samp: 'Ero sicuro che sarebbe rimasto al Milan' - AnsaLombardia : Ekdal: Ibra può fare ancora la differenza. Centrocampista Samp: 'Ero sicuro che sarebbe rimasto al Milan' | #ANSA -