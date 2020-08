Di Berardino: bene approvazione Iss a documento su riapertura scuole (Di venerdì 28 agosto 2020) Roma – “L’approvazione del documento dell’Istituto Superiore di Sanita’ e’ un ulteriore importante tassello per poter riaprire le scuole in situazione di sicurezza, per l’interesse degli alunni, delle famiglie, del personale scolastico e della collettivita’. Il documento si aggiunge alle linee guida approvate a luglio dalla Conferenza Stato-Regioni, al protocollo d’intesa sulla sicurezza sottoscritto dal ministero dell’Istruzione e organizzazioni sindacali e infine alle linee guida che riguardano la fascia d’eta’ da zero a sei anni”. Cosi in una nota Claudio Di Berardino, assessore al Lavoro, Scuola e Formazione della Regione Lazio. “Come Regione contiamo a lavorare in vista del 14 settembre per superare positivamente ... Leggi su romadailynews

Si è finalmente sciolto, col via libera della Conferenza Unificata al protocollo dell’Istituto Superiore di Sanità per la gestione degli eventuali casi di Covid-19, uno dei nodi relativi alla riapertu ...

