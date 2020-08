Covid, Briatore pronto a lasciare l’ospedale: “Verrà dimesso domani” (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore è pronto a lasciare l’ospedale: l’imprenditore, positivo al Covid-19, sarà dimesso nel mattino di domani, sabato 29 agosto. Lo rende noto lo stesso ospedale San Raffaele di Milano, precisando che “le condizioni cliniche generali consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al Coronavirus”. Leggi anche: 1. Tutto quello che non torna nella vicenda Covid-Briatore (e del suo ricovero al San Raffaele) – di Selvaggia Lucarelli / 2. Facciamo gli auguri a Briatore, ma chi nega il virus abbassa le difese (di Luca Telese) / 3. Briatore aveva la febbre in Sardegna: “Ma Zangrillo mi ha detto che è un ... Leggi su tpi

