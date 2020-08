Coronavirus: al PalaRubini di Trieste la ‘Supercoppa Lba’ di basket (Di venerdì 28 agosto 2020) Potranno accedere alla struttura fino a 1.000 persone Trieste, 28 ago – Il PalaRubini-Allianz Dome di Trieste potrà ospitare a porte aperte la partita di ‘Supercoppa Lba’ 2020 di basket in programma domenica. Lo stabilisce l’ordinanza contingibile e urgente numero 25 di Protezione civile siglata oggi dal governatore del Friuli Venezia Giulia, in base alla quale la presenza del pubblico nella struttura sportiva sarà consentita a partire dal 30 agosto 2020. Nello specifico il documento sancisce che, in deroga a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020, potrà essere consentito l’accesso all’impianto sportivo a massimo 1.000 persone, purché nel rispetto del protocollo di sicurezza adottato dalla Pallacanestro ... Leggi su udine20

