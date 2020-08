Contratto di affitto, è possibile presentare disdetta anticipata? (Di venerdì 28 agosto 2020) Contratto di affitto per uso abitativo, quanto è possibile recedere anticipatamente? I contratti per uso abitativo sono di quattro anni più quattro e non possono avere una durata inferiore in base alla legge vigente. Nello specifico è possibile contrarre Contratto di affitto con un durata quadriennale, rinnovabile alla scadenza per altro quattro anni e da qui il nome al Contratto 4+4; oppure un Contratto di una durata più breve: di un triennio rinnovabile alla scadenza per un biennio. Contratto di affitto: la scadenza vincolante Il Contratto di affitto 4+4 è vincolante, e il proprietario dell’immobile può disdire il ... Leggi su notizieora

Contratto Affitto e Cedolare Secca: tutto quello che occorre sapere

Meglio conservare che rescindere. Il contratto «eccessivamente oneroso» nei mesi di lockdown, davanti a una prospettiva di recessione autunnale, deve essere rinegoziato tra le parti. La Corte di Cassa ...

Falsi contratti e assunzioni fittizie: 57 indagati per truffa tra Naro e Palma di Montechiaro

Il sostituto procuratore della Repubblica di Agrigento Elenia Manno ha notificato l’avviso di conclusione indagini nei confronti di 57 persone per l’ipotesi di reato di truffa aggravata in concorso. G ...

