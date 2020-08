Briatore sta bene e sarà dimesso domani, alla faccia della sinistra che lo voleva morto (Di venerdì 28 agosto 2020) Flavio Briatore sarà dimesso domani dal San Raffaele e continuerà la terapia in isolamento domiciliare. Le dimissioni di Briatore dall’ospedale “sono previste domani mattina. Le condizioni cliniche generali – informano dall’Irccs di via Olgettina, dove l’imprenditore proprietario del Billionaire è stato ricoverato per problemi diversi da Covid-19 ed è risultato positivo al tampone – consentono al paziente di continuare la terapia in isolamento domiciliare, come previsto in caso di positività al coronavirus Sars-CoV-2″. Briatore: “Ho sempre fatto rispettare le regole al Bollionaire” ”Al ‘Billionaire’ abbiamo sempre rispettato le regole, facendo entrare il giusto numero di persone. ... Leggi su secoloditalia

