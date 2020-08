Bezos dei record: patrimonio supera 200 miliardi (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Jeff Bezos si conferma incontrastato l’uomo più ricco del mondo in tutti i tempi. Lo conferma l’ultimo aggiornamento del Bloomberg Billionaires Index, secondo cui il fondatore di Amazon è al primo posto con un patrimonio superiore ai 200 miliardi di dollari – 202 miliardi per l’esattezza – soglia che nessuno mai ha superato. Dietro a lui il numero uno di Microsoft, Bill Gates, con una ricchezza di 124 miliardi, e l’ideatore di Facebook, Mark Zuckerberg, che vanta un patrimonio di 101 miliardi. supera i 100 miliardi anche Elon Musk di Tesla. La consueta classifica di Bloomberg dunque conferma che gli affari della Silicon Valley rendono piuttosto bene e ... Leggi su quifinanza

