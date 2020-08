Alonso e il ritorno in F.1 'Sarò a Imola, circuito che amo' (Di venerdì 28 agosto 2020) Fernando Alonso tornerà a respirare l'aria dei GP, in vista del 2021 a Imola, dove si correrà l'1 novembre. E' stato lo stesso pilota spagnolo, 39 anni, reduce dal deludente 21° posto alla 500 Miglia ... Leggi su gazzetta

