Allarme Legambiente: “Mascherine abbandonate, tutte potenzialmente infette” (Di venerdì 28 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Il presidente di Legambiente Campania, Mariateresa Imparato, rilancia l’Allarme sull’abbandono nell’ambiente di mascherine e guanti. Afferma: “Dal 1 giugno al 27 agosto in Campania sono state distribuite dalla Protezione Civile oltre 13mila mascherine monouso, oggetti ormai diventate parte integrante della nostra nuova quotidianità. E’ importante imparare a convivere con i nuovi dispositivi di protezione individuale ma è necessario anche imparare a non gettarli dove capita. Spesso le persone che abbandonano oggi questi oggetti sono le stesse che prima abbandonavano altri rifiuti per strada senza alcun rispetto né per la salute né per l’ambiente. Certo che oggi, dato il tipo di rifiuto potenzialmente infetto, questo ... Leggi su anteprima24

salernonotizie : Allarme #Legambiente: in aumento abbandono di mascherine vicino le spiagge - DiegoMinonzio : RT @laprovinciadiso: Allarme per i #ghiacciai #montagna @Legambiente - BarbaraMeggetto : RT @MarzioMarzorati: Legambiente: e Comitato Glaciologico Italiano allarme ghiacciai Sforzellina e Forni regrediti #CarovanadeiGhiacciai ht… - Legambiente : #CarovanadeiGhiacciai??? 'Legambiente: allarme #ghiacciai Sforzellina e Forni regrediti' ?? - arcocielo : RT @MarzioMarzorati: Legambiente: e Comitato Glaciologico Italiano allarme ghiacciai Sforzellina e Forni regrediti #CarovanadeiGhiacciai ht… -