Un uomo di Grotteria (Reggio Calabria) si è barricato nella sua abitazione dopo aver Accoltellato una persona, minacciando atti di autolesionismo. Necessario l'intervento di un negoziatore e dei Carabinieri, che hanno arrestato l'uomo. Momenti di terrore nel Reggino: un uomo, residente a Grotteria, ha Accoltellato una persona e si è successivamente barricato in casa minacciando … L'articolo Accoltella una persona e si barrica in casa minacciando l'autolesionismo

