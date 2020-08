Un posto al sole, spoiler 28 agosto 2020: Fabrizio parte per la Russia (Di giovedì 27 agosto 2020) Le anticipazioni di Un posto al sole della puntata di venerdì 28 agosto 2020 in onda su Rai 3 vedono Fabrizio in procinto di partire per la Russia. La sua assenza darà modo a Roberto e Marina di stare vicini e trovare la complicità di un tempo. Ferri infatti si è allontanato dalla Giordano proprio a causa dell’eccessiva gelosia di Fabrizio, che vorrebbe Marina tutta per sé e in primis lontano dall’uomo che tanto teme. Nel frattempo, Clara continua a non voler capire di star lontano da Alberto Palladini. Nelle puntate di Un posto al sole di questa settimana, la giovane donna si è messa in una situazione piuttosto pericolosa e ha chiesto aiuto ad Angela e Giulia, pronte come ... Leggi su kontrokultura

