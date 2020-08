Ufficiale: Onescu alla Paganese (Di venerdì 28 agosto 2020) La Paganese acquista Daniel Onescu, come comunicato dal sito Ufficiale del club campano. “La Paganese Calcio 1926 srl comunica che in serata ha trovato l’accordo con il calciatore Daniel Onescu fino 2022. Il centrocampista rumeno classe 1993 ex Rimini, Grosseto,Catanzaro, Bisceglie e Vitusvecomp Verona che vanta 260 presenze e 17 gol tra i professionisti, sarà a disposizione di Mister Alessandro Erra dopo aver concluso il ciclo riguardante i test Anti-Covid-19”. Foto: Facebook L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

