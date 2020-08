Trump chiede test antidroga prima del dibattito con Biden (Di giovedì 27 agosto 2020) Il presidente Trump chiede dei test antidroga prima dell’inizio del dibattito presidenziale con il suo avversario Joe Biden. Infatti, il Presidente sostiene che Biden sia migliorato nei discorsi perché ha assunto farmaci. Trump chiede test antidroga per Biden Il prossimo 29 settembre, alla Case Western Reserve University di Cleveland, i due candidati presidenziali, Trump e … Leggi su periodicodaily

