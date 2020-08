Scuola, Fontana critico: "Equiparare compagni di classe a congiunti è una presa in giro" (Di giovedì 27 agosto 2020) Milano, 27 agosto 2020 - L'idea del governo di Equiparare i compagni di classe a un congiunto, in modo da evitare il problema del metro di distanza, non trova particolarmente d'accordo il presidente ... Leggi su ilgiorno

SkyTG24 : Attilio Fontana: 'Compagni di scuola come congiunti è presa in giro' - filippo898 : RT @ultimenotizie: “Non sono d'accordo. Mi sembra una ‘presa in giro'. I problemi non vanno risolti con degli escamotage”. Così il governat… - DanielaPF75 : RT @ultimenotizie: “Non sono d'accordo. Mi sembra una ‘presa in giro'. I problemi non vanno risolti con degli escamotage”. Così il governat… - ultimenotizie : “Non sono d'accordo. Mi sembra una ‘presa in giro'. I problemi non vanno risolti con degli escamotage”. Così il gov… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Fontana: 'Compagni di scuola come congiunti è una presa in giro': Continua l'empasse fra governo e regioni sulla question… -