Resident Evil, la serie tv Netflix basata sul videogame (Di giovedì 27 agosto 2020) Dopo le ultime indiscrezioni, trapelate dopo qualche minuti di trama su internet, ora è ufficiale: Netflix ha in cantiere una serie TV su Resident Evil. La notizia è sui social La nota piattaforma di streaming ha annunciato la notizia poco fa, tramite un post sui social raffigurante il copione della prima puntata del nuovo progetto. Le notizie al momento non sono numerose: è noto che la casa cinematografica Constantin Films sarà a capo della produzione, già finanziatrice dei film di Resident Evil. La stessa società ha dichiarato che il progetto della serie nasce dall’intenzione di “espandere l’universo di Resident Evil e approfondirlo”. When the Wesker ... Leggi su zon

NetflixIT : I segreti scoperti a New Raccoon City sono l'inizio della fine per Jade e Billie Wesker. Il live action di Resident… - Multiplayerit : Resident Evil, la serie Netflix: nuovi dettagli sulla storia da un leak - EijiOkum : A jugar resident evil toda la noche se ah dicho UwU - Marylena_88 : RT @ReignOfTheSerie: Netflix ordina l'adattamento seriale di Resident Evil *KlausMary* #Netflix #ResidentEvil #ResidentEvilNetflix https:… - ReignOfTheSerie : Netflix ordina l'adattamento seriale di Resident Evil *KlausMary* #Netflix #ResidentEvil #ResidentEvilNetflix -