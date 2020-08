Referendum e parlamentari, i numeri negli Usa e in Europa (Di giovedì 27 agosto 2020) Durante la campagna referendaria sulla riduzione dei parlamentari si sente spesso la considerazione che il taglio dei parlamentari costituirebbe un attacco alla democrazia e alle istituzioni. Un senatore in Parlamento da oltre un quarto di secolo, chiaramente terrorizzato dall’idea di cercarsi un lavoro, ha persino evocato Mussolini.Non entrando nella mischia ideologica che accompagna queste discussioni, e nel rispetto delle posizioni di ciascuno, non si può però non osservare la più totale infondatezza di considerazioni che si basano sul mero valore di una soglia aritmetica.negli Stati Uniti, 330 milioni di abitanti, il Senato è composto da 100 senatori, e la Camera da 435 rappresentanti. Nel caso di approvazione del Referendum, in Italia avremo 200 senatori e 400 deputati. Con una ... Leggi su huffingtonpost

Mov5Stelle : 20 e 21 settembre i cittadini avranno la possibilità di scegliere se tagliare il numero dei parlamentari, ridurre i… - s_parisi : L'idea di Zingaretti di usare legge elettorale e riforma dei regolamenti parlamentari come correttivi a taglio pa… - ItalyMFA : ??#Referendum2020???Gli elettori sono chiamati ad approvare o respingere la riforma costituzionale in materia di ridu… - giampifiore : Vi spiego perché votare NO a referendum sul taglio dei parlamentari ? Prof. Enrico Michetti - Michele20187778 : RT @CatalfoNunzia: Il 20/21 settembre avremo un’occasione storica: votando SÌ al referendum, taglieremo il numero dei parlamentari portando… -