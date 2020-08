Pregliasco: «Mio figlio scappato dall’azienda. Gli dicevano: “Chi mette la mascherina ha paura”. In tanti sfidano la sorte» (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)Dietro il negazionismo che diverse persone esprimono nei confronti del Coronavirus, secondo Fabrizio Pregliasco c’è anche la voglia un po’ fatalista delle «persone di gettarsi alle spalle la paura, sfidando la sorte». Non mancano situazioni in giro per le città e non da meno sui luoghi di lavoro in cui non vengono indossate le mascherine, né tantomeno vengono rispettate le distanze di sicurezza. Situazioni capitate anche allo stesso direttore sanitario dell’Irccs Galeazzi di Milano. Pregliasco ha raccontato a Radio Cusano Campus un aneddoto che riguarda suo figlio, impegnato in uno stage in un’azienda nella quale la mascherina non era ben vista: «Gli dicevano: “Se usi la ... Leggi su open.online

Adnkronos : #Covid, Pregliasco: 'Mio figlio stagista fuggito da ditta 'no mask'' - baiasilente : RT @globalistIT: - globalistIT : - Leaderdelsettor : RT @Adnkronos: #Covid, Pregliasco: 'Mio figlio stagista fuggito da ditta 'no mask'' - massimo3651 : RT @ChiaraCiv: Pregliasco: «Mio figlio stagista è fuggito da una ditta no mask, gli dicevano: chi mette la mascherina ha paura» https://t.c… -