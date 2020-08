Pomezia, la lite si trasforma in aggressione: 35enne picchia due persone e frattura il naso a un uomo (Di giovedì 27 agosto 2020) Momenti di paura e tensione nella tarda serata di ieri, intorno a mezzanotte, a Pomezia, dove nella centralissima piazza Indipendenza, sotto i portici, un uomo dall’aria palesemente alterata ha avuto una lite con due persone poi degenerata in una brutta aggressione finita al pronto soccorso per i due malcapitati e in caserma per l’aggressore. I FATTI Le urla e il parapiglia hanno fatto pensare ai passanti che si trattasse di una rissa, tanto che sono stati chiamati i carabinieri, che sono rapidamente intervenuti. I militari hanno ricostruito l’accaduto, che è diverso da quanto poteva sembrare. L’uomo, un 35enne del posto, stava discutendo animatamente con due persone di una decina di anni più grandi, sempre ... Leggi su ilcorrieredellacitta

