Monza, dal Pordenone arriva Di Gregorio (Di giovedì 27 agosto 2020) Il settimo nuovo arrivo dell'estate biancorossa è un innesto importante per la porta: dall'Inter arriva a titolo temporaneo annuale con opzione e contropzione Michele Di Gregorio. Nato il 27 luglio 1997 a Milano, il portiere è cresciuto nel settore giovanile nerazzurro dove ha vinto un Campionato Primavera da Capitano nel 2017, prima di debuttare tra i professionisti col Renate. Dopo un’altra stagione in C col Novara ecco l’esordio in serie B col Pordenone, con cui nel campionato appena concluso ha raggiunto i playoff da protagonista, giocando 35 partite. Serie B che ha appena lasciato per ritrovarla subito con la maglia del Monza! Benvenuto Michele! ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

