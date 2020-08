Milly Carlucci, l’annuncio su Ballando con le Stelle: è stato rimandato? (Di giovedì 27 agosto 2020) Milly Carlucci, l’annuncio che stavano tutti aspettando: ecco le ultime novità sul futuro di Ballando con le Stelle: il programma è stato rimandato? foto facebook“Carissimi amici, sono qui con il mio sorriso d’ordinanza per darvi un aggiornamento su quanto capitato alla nostra comunità di Ballando, come promesso” inizia così il discorso di Milly Carlucci sul profilo ufficiale di Ballando con le Stelle. La trasmissione, dopo lo sto forzato a causa della pandemia, dovrebbe ripartire su Rai 1 a partire dal 12 settembre, tuttavia i recenti casi di positività al Covid-19 hanno causato uno stop di 48 ore dalle ... Leggi su chenews

"Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". Milly Carlucci, in un video postato su Instagram, aggiorna il suo pubblico sulla situazione all'interno del cast di Bal ...Nuovo caso di Coronavirus a Ballando con le Stelle. Lo annuncia Milly Carlucci, in un video postato su Instagram: "Abbiamo il risultato dei tamponi, siamo tutti negativi salvo Daniele Scardina". La co ...