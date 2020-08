Milan, Ibrahimovic indosserà la maglia numero 9 (Di giovedì 27 agosto 2020) Zlatan Ibrahimovic ha raggiunto il tanto atteso accordo con il Milan, società che conta sulla sua leadership per risollevarsi dalle ceneri delle ultime stagioni poco convincenti. Il fuoriclasse svedese si recherà a Milano venerdì 28 agosto, con alcune importanti consapevolezze in più, fra le quali vi è la scelta di indossare la maglia numero 9, iconica per i centravanti e ‘maledetta’ nelle ultime stagioni rossonere, quantomeno a partire dal ritiro di Filippo Inzaghi. Leggi su sportface

