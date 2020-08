**Migranti: Tar accoglie ricorso Viminale e sospende ordinanza Musumeci** (Di giovedì 27 agosto 2020) Palermo, 27 ago. (Adnkronos) - Il Tar di Palermo ha accolto l'istanza della Presidenza del Consiglio e del Ministero dell'Interno e ha sospeso l'ordinanza del presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci che prevedeva la chiusura degli hotspot per i migranti nell'Isola. E' sospesa, con un decreto cautelare monocratico a firma della Presidente di sezione, l'efficacia dell'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n. 33 del 22 agosto 2020 fino alla trattazione collegiale in camera di consiglio fissata per il 17 settembre 2020. La decisione del Tar è appena stata depositata. Leggi su liberoquotidiano

