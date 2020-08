Messi al Manchester City? La Pulce avrebbe informato Neymar chiedendo di raggiungerlo (Di giovedì 27 agosto 2020) Lionel Messi al Manchester City. Sembra essere questa la pista più probabile per il futuro dell'argentino. Secondo quanto si apprende, però, i Citizens non si accontenterebbero della Pulce e, anzi, avrebbero in mente un altro big da affiancarli su espressa richiesta dell'argentino. ESPN Brasile è sicura che il 10 del Barcellona abbia informato Neymar della sua decisione di andare in Premier League chiedendogli di seguirlo.Messi: al Manchester City con... Neymarcaption id="attachment 1004217" align="alignnone" width="608" Messi (getty images)/captionSembra essere fantacalcio, eppure ESPN è convinta che Messi non solo abbia ... Leggi su itasportpress

